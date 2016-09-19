В ФФУ рассказали о шансах украинцев попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал, каковы шансы у украинцев посетить финал Лиги чемпионов 2018 года, который состоится на киевском НСК "Олимпийский". Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам функционера, билеты поступят в продажу на официальном сайте УЕФА. При этом, будут существовать квоты на предоставление билетов болельщикам команд-финалистов турнира.

"Предпочтение отдается болельщикам двух команд-финалистов. Конечно, нам бы хотелось, что бы одной из них была команда из Украины, тогда квота значительно увеличивается. Финалистам выделяется порядка 20% для каждого клуба, плюс какая-то часть передается спонсорам, а остальная часть городу-хозяину. Шанс купить билет будет, нужно только заранее за это побороться", - сказал Павелко.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Киев получил право принимать финал Лиги чемпионов сезона 2017/18.