"Зачем быть там, где тебя не уважают": олимпиец Верняев заявил, что на нем попиарились, выдав квартиру в недострое

Об этом спортсмен написал в Facebook.

По его словам, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".

Читайте такжеУкраина может выплатить своим олимпийцам более 28 миллионов гривен за медали в Рио

"Так вот, к чему веду. Нам сказали, что в октябре 2015 года будет сдан дом , вчера мне сказали , что дом будет сдан во второй декаде 2017 года", - рассказал Верняев .

"Честно сказать, чувствую себя человеком, на котором можно просто попиариться, как это часто бывает", - отметил спортсмен.

Читайте такжеФехтовальщица Харлан в девятый раз признана лучшей спортсменкой месяца в Украине

Верняев добавил, что его "золото и серебро Олимпийских игр, серебро Жана, оказывается не стоит того, чтобы просто дали уже готовые квартиры, а когда поднимается вопрос, говорят все не по закону, и когда приводят пример, что за Евровидение дают 3-комнатную квартиру...".

"Из этого следует вопрос: а зачем быть там, где тебя не уважают?!", - заявил украинский чемпион.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 22-летний гимнаст выиграл две медали - серебро в индивидуальном многоборье и золото в упражнениях на брусьях.

Олимпийская медаль Верняева в многоборье стала первой за последние 16 лет в истории украинской спортивной гимнастики после "бронзы" Александра Береша в Сиднее-2000.

Ранее в интервью УНИАН, олимпийский чемпион Верняев заявил: "Если бы я хотел уехать, уехал бы еще в 2012 году".