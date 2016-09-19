Сборная Украины начнет плей-офф чемпионата мира по футзалу с матча против Аргентины

На чемпионате мира 2016 года по футзалу, который проходит в Колумбии, определились все пары плей-офф.

Сборная Украины в матче 1/8 финала сыграет с командой Аргентины, которая является действующим чемпионом Америки, а на чемпионатах мира лишь один раз в семи случаях не попадала в Топ-8.

Напомним, в групповом этапе чемпионата мира сборная Украины уступила Бразилии со счетом 1:3, после чего победила Мозамбик 4:2 и Австралию 3:1.

Начиная с 2004 года, Украина также неизменно становилась участником четвертьфинала чемпионата мира.