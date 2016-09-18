Сборная Украины проиграла Японии все пять матчей в теннисном Кубке Дэвиса

Сборная Украины проиграла все пять матчей японской команде в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В последнем поединке Данил Калениченко проиграл в двух сетах Йосихито Нисиоке - 2:6, 2:6.

Ранее сборная Украины потеряла шансы выйти в Мировую группу Кубка Дэвиса. Украинские теннисисты Илья Марченко, Сергей Стаховский и Артем Смирнов проиграли японцам матчи одиночного разряда, а дуэт Стаховский/Смирнов уступил паре Кеи Нисикори/Юити Сугита.

Таким образом, Украина в четвертый раз в своей истории не смогла преодолеть плей-офф Мировой группы.