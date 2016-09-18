Сборная Украины по футзалу обыграла Австралию и вышла в 1/8 финала Чемпионата мира

В Букараманге (Колумбия) завершился матч 3-го тура группоового этапа чемпионата мира по футзалу (мини-футболу), в котором сборная Украины обыграла команду Австралии и вышла в плей-офф - 1/8 финала турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Игра с командой Австралии получилась весьма напряженной. Тем не менее, украинцы сумели открыть счет уже на 7-й минуте после точного удара Сергея Журбы. После чего украинцы довели первый тайм до победного конца.

Основные события в игре развернулись после перерыва. На 35-й минуте Дмитрий Боднаро удвоил перевес нашей команды. На 38-й Крисс Зебаллос восстановил интригу, вновь сократив разницу в счете до минимума - 2:1. А за 13 секунд до конца матча Денис Овсянников установил окончательный счет.

Таким образом, сборная Украины одержала две победы при одном поражении на групповом этапе (над Австралией и Мозамбиком, проиграла - Бразилии), набрала 6 очков и вышла в плей-офф со 2-го места в группе.

В 1/8 финала украинцы встретятся с победителем Группы Е - Аргентиной, Казахстаном или Коста-Рикой. На данный момент, лидером группы и наиболее вероятным противником сборной Украины являются аргентинцы.

Матч 1/8 финала состоится в ночь на 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футзалу (мини-футболу) проходит в Колумбии с 10 сентября по 1 октября.