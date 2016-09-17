Россия объявила допинговую войну остальному миру - немецкие СМИ

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, ставший автором многочисленных фильмов-расследований о применении запрещенных препаратов в российском спорте, считает, что Россия объявила допинговую войну остальному миру, сообщет Газета ру.

«Россия начала допинговую войну. Мне не кажется, что эта страна признала наличие государственной системы допинга. Россия игнорирует факты и пытается скрыть правду. Я не вижу возможностей для восстановления этой страны в международном спорте. Это может случиться лишь при условии, если Россия признает наличие проблемы», — цитирует Зеппельта VG.

По словам Зеппельта, если подтвердится участие российских властей в хакерской атаке на систему WADA, в результате которой были опубликованы данные об использовании допинга спортсменами с разрешения организации, то Россия должна быть отстранена от участия во всех соревнованиях.

«Если Россия не перестанет перекладывать вину на других — на СМИ, на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — не прекратит разговоры о теории заговора и не закончит угрожать людям, если окажется, что за хакерской атакой на WADA стоят российские власти, то тогда нужно рассмотреть вопрос об отстранении России от всех соревнований.

Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу лишь, что они поступали», — добавил немецкий журналист.

Ранее глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен признал, что применение препаратов, содержащих запрещенные вещества, в терапевтических целях может использоваться для ведения нечестной борьбы в спорте.