Украинские теннисисты проиграли Японии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

В Осаке (Япония) состоялся парный поединок матча Кубка Дэвиса Япония - Украина, в котором японский дуэт Кеи Нисикори/Юити Сугита обыграл украинцев Артема Смирнова и Сергея Стаховского и, таким образом, принес досрочную победу сборной Японии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0, 6:3.

Хозяева корта полностью контролировали игру на протяжении всего матча и ни разу не дали соперникам "зацепиться" за результат.Наша команда не попала в число 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих "серебряную салатницу".

Накануне украинцы проиграли два одиночных матча. Таким образом, сборная Украины проиграла три игры подряд - 0:3 - и лишилась даже теоретических шансов на победу и выход в Мировую группу.

Матч плей-офф Мировой группы проходит в Осаке 16-18 сентября.