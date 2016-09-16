Украинские теннисисты проигрывают после первого дня матча Кубка Дэвиса Японии

Мужская сборная Украины по теннису проигрывает после первого дня матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса команде Японии со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы проиграли оба одиночных матча.

Первыми на корт вышли Таро Даниэль и лидер украинской команды Сергей Стаховский. Игра двух теннисистов приблизительно одинакового уровня (88-й и 105-й номера мирового рейтина) в равной борьбе продолжалась на протяжении двух сетов. И каждый раз в дополнительном гейме - тай-брейке - верх брал стоящий чуть выше в классификации Даниэль - 7:6, 7:6. А в третьем сете японцу и вовсе удалось разгромить соперника со счетом 6:1.

Затем последовал поединок Ёсихито Нисиока - Илья Марченко, в котором борьба была чуть более упорная. Наш спортсмен проиграл первую партию (4:6), но сумел выиграть вторую - 7:5. Впрочем, на этом успехи украинца завершились. Следущие две партии, а вместе с ними и матч он проиграл - 4:6, 5:7.

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Таким образом, общий счет матча - 2:0 в пользу команды Японии.

В субботу состоится парная игра, на которую заявлены Кеи Нисикори/Юити Сугита - Даниил Калениченко/Сергей Стаховский. В случае победы японского дуэта победитель матча будет определен досрочно. В противном случае, в воскресенье украинцам необходимо будет еще побеждать в двух оставшихся одиночных играх.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Дэвиса Япония-Украина проходит в Осаке с 14 по 16 сентября.