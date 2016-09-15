"Мотор" стал обладателем Суперкубка Украины по гандболу

В Харькове состоялся матч за Суперкубок Украины по гандболу, где в борьбе за трофей действующий чемпион и обладатель Кубка Украины «Мотор» уверенно обыграл вице-чемпиона страны ЗТР - 31:21, сообщает Xsport.

Команда Николая Степанца начала уходить в отрыв с самого старта поединка и к перерыву имела перевес 14:9. Во второй половине ключевыми стали первые минуты. Гандболисты ЗТР совершили несколько потерь, проиграв отрезок со счетом 1:6. Как ни старался Виталий Нат привести в чувства своих подопечных во время тайм-аутов, вернуться в игру вице-чемпионы Украины уже не смогли. «Мотор» довел дело до уверенной победы – 31:21, завоевав первый трофей в сезоне.

Для команды Николая Степанца эта игра стала репетицией перед стартом в еврокубках. 22 сентября на той же харьковской арене «Локомотив» клуб из Запорожья стартует в Лиге чемпионов матчем против французского «Нанта».