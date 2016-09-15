Лидеры сборных Украины и Японии пропустят первый день матча Кубка Дэвиса

В Осаке (Япония) ссотоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы Куюка Дэвиса, в котором сойдутся сборные Японии и Украины, сообщает "Теннисный клуб".

Любопытно, что лидеры команд - Сергей Стаховский и Кеи Нисикори - не были выставлены в первый день соревнований, а сыграют лишь в паре.

Состав пар носит весьма условный характер, в виду возможных замен с обеих сторон. Впрочем, вероятность того, что завтрашние встречи пройдут без изменений достаточно высока.

В результате жеребьевки были определены следующие пары:

Пятница, 16 сентября:

Даниэль Таро (Япония) – Артем Смирнов (Украина)

Есихито Нисиока (Япония) – Илья Марченко (Украина)

Суббота, 17 сентября:

Кеи Нисикори/Учи Сугита (Япония)- Данило Калениченко/Сергей Стаховский (Украина)

Воскресенье, 18 сентября:

Даниэль Таро (Япония) – Илья Марченко (Украина)

Есихито Нисиока (Япония) – Артем Смирнов (Украина)

Как сообщал УНИАН, победитель матча Япония - Украина попадет в Мировую группу, компанию 16 сильнейших команд мира, которые непосредственно оспаривают Кубок Дэвиса. Сборная Украины еще никогда в истории не выступала в сильнейшем дивизионе Кубка Дэвиса.