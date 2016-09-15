Сборная Украины по футзалу выиграла второй матч ЧМ и поборется за выход в плей-офф

В Букараманге (Колумбия) состоялся матч 2-го тура чемпионата мира по футзалу (мини-футболу), в котором сборная Украины обыграла команду Мозамбика и продолжает борьбу за выход в плей-офф, 1/8 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 4:2.

Украинцы активно начали матч и уже спустя 45 секунд после стартового свистка Александр Сорокин открыл счет - 1:0. Спустя ровно 7 минут Михаил Грицына удвоил превосходство своей команды. После этого наши ребята немного успокоились, за что поплатились в самой концовке первого тайма. На 19-й минуте мозамбикцы Дино и Кало в течение 38 секунд отличились дважды, сравняв счет - 2:2.

Судьба матча была решена на 25-й минуте, когда точный удар удался Денису Овсянникову. А в концовке игры, на 37-й минуте, Сергей Коваль в четвертый раз поразил ворота соперника в этом матче.

Ранее, в первом туре, украинцы уступили сборной Бразилии со счетом 1:3.

В свою очередь, сборная Австралии обыграла Мозамбик (3:2), но уступила Бразилии со счетом 1:11.

Таким образом, сборные Украины и Австралии в матче последнего 3-го тура Группы D разыграют между собой 2-3 места. Место в двойке сильнейших в группе гарантирует выход в плей-офф - 1/8 финала. Также в следующую стадию соревнований выйдут лучшие 4 из 6 команд, которые займут 3-и места в своих группах.