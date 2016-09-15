Российские хакеры обнародовали очередную порцию украденных документов WADA - агентство подтвердило их подлинность

Российские хакеры, объединенные в группу Fancy Bear, опубликовали очередную порцию украденных накануне документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает официальный сайт агентства.

В новых документах содержатся данные спортсменов-участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в допинг-пробах которых были обнаружены запрещенные вещества.

«Агентство подтверждает, что российская хакерская группа Fancy Bear опубликовала очередную часть документов из взломанной ими базы данных ADAMS. На этот раз в сеть попали имена 25 спортсменов из восьми стран. 10 из них представляют США, пять — Германию, пять — Великобританию, по одному — Чехию, Данию, Румынию, Россию и Польшу», — говорится в заявлении WADA.

После обнародования заявления WADA также появилась информация о том, что генеральный директор WADA Оливье Ниггли призвал правительство России помочь в борьбе против кибератак.

В свою очередь, российские СМИ утверждают, что спортсменом РФ в этом списке оказался серебрянный призер в соревнованиях по боксу Миша Алоян.

Как сообщал УНИАН, ранее, в первой порции обнародованных документов, украденных у WADA, российские хаккеры рассказали о том, что ряд американских спортсменов, среди которых теннисистки сестры Уильямс, принимали запрещенные препараты с разрешения агентства, так как у них были обнаружены заболевания, которые необходимо лечить только этими препаратами.