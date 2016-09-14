Уильямс прокомментировала обвинения в применении допинга с разрешения WADA

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала новость о том, что умышленно принимала допинг с разрешения WADA. Официальное заявление спортсменки размещено на сайте Женской теннисной ассоциации.

"Я была разочарована, узнав о том, что мои личные медицинские данные оказались доступны хакерам и были опубликованы без моего разрешения. Я всегда следовала правилам антидопинговой программы в теннисе, в том числе и при получении разрешения на прием препаратов в терапевтических целях", - говорится в заявлении Уильямс.

Также сегодня покомментировала аналогичные заявления американская баскетболистка олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио Елена Делле Донн, которая вместе с сетрами Уильямс накануне была обвинена в употреблении допинга. Она прокомментировала ситуацию с сарказмом: "Я хотела бы поблагодарить хакеров, рассказавших миру, что я легально принимаю прописанные мне для лечения заболевания препараты, в отношении которых WADA сделало исключение. Спасибо, парни!" — написала Делле Донн. Спортсменка не уточнила, о каком заболевании идет речь.

Как сообщал УНИАН, накануне WADA обвинила российских хакеров во взломе антидопинговой базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что российская группировка, занимающаяся кибершпионажем, незаконно получила доступ в систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS).

Согласно заявлению организации, хакерская группировка Fancy Bear получила доступ к информации об атлетах, включая конфиденциальные медицинские данные. Речь идет в том числе об "исключениях для терапевтического использования", относящихся к Олимпиаде в Рио, то есть запрещенных препаратах, которые некоторым спортсменам разрешено принимать при соответствующих медицинских показаниях.

Хакеры выложили эти данные и пообещали опубликовать еще больше материалов.