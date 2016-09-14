WADA обвинила российских хакеров во взломе антидопинговой базы данных

Согласно заявлению организации, хакерская группировка Fancy Bear получила доступ к информации об атлетах, включая конфиденциальные медицинские данные, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Речь идет в том числе об "исключениях для терапевтического использования", относящихся к Олимпиаде в Рио, то есть запрещенных препаратах, которые некоторым спортсменам разрешено принимать при соответствующих медицинских показаниях.

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Хакеры выложили эти данные и пообещали опубликовать еще больше материалов.

"WADA осуждает продолжающиеся кибератаки, призванные нанести ущерб WADA и глобальной антидопинговой системе", - заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли.

"WADA было проинформировано сотрудниками правоохранительных органов, что эти нападения были совершены из России. Эти преступные действия ставят под угрозу усилия международного сообщества по борьбе с допингом, чтобы восстановить доверие к России после независимого доклада Макларена" - добавил он.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник вечером агентству РИА Новости, что о причастности официальной Москвы к кибератакам на WADA "не может быть и речи, это исключено".

Антидопинговое агентство предполагает, что доступ был получен с помощью фишинг-атак на аккаунты электронной почты, с помощью которых хакеры узнали пароли для входа в систему ADAMS.

При этом в организации полагают, что речь идет только об информации из раздела, касающегося Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

По данным российских СМИ, хакеры выложили личные медицинские данные американских теннисисток Серены и Винус Уильямс, а также гимнастки Симоны Байлз.

Частные агентства безопасности, расследовавшие взлом сетей Национального комитета Демократической партии, в июле назвали Fancy Bear одной из двух хакерских групп, ответственных за это несанкционированное проникновение, и связали ее с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба РФ.