Сборная Украины вошла в тройку призеров на легкоатлетическом турнире Decanation

Сборная Украины замкнула первую тройку на международном турнире Decanation, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Украинцы набрали 102 очка. У победителей, французов, 115 баллов, у команды Америки - 109.

В индивидуальных видах украинцы побеждали трижды. Олеся Повх выиграла 100 метров (11,55 сек), Никита Нестеренко был лучшим в метании диска (60,67 м), а Оксана Окунева – в прыжках в высоту (1,88 м).

Вторые места у Анны Титимец (400 метров с барьерами, 56,48 с), Анны Плотицыной (100 метров с барьерами, 13,08 с), Марины Бех (прыжки в длину, 6,28 м) и Натальи Семеновой (метание диска, 57,27 м).

Третьим был Виталий Бутрым в беге на 400 метров (46,92 с).

Турнир 13 сентября принимал Марсель (Франция).