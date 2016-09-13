WADA разрешало сестрам Уильямс принимать вещества из допингового списка

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс принимать запрещенные вещества в терапевтических целях. Об этом говорится в документах, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базы данных WADA, сообщает "Дождь".

Согласно опубликованной информации, Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах разрешили употреблять запрещенные вещества оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Ее сестра Винус с 2010 по 2013 года получила разрешение на прием преднизона, преднизолона, триамцинолона и формотерола.

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Диагнозы, на основании которых теннисисткам разрешили в терапевтических целях принимать препараты, остаются конфиденциальными.

Позже, Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что получила уведомление от WADA о взломе антидопинговой базы организации, сообщает Р-Спорт.