Мужская сборная Украины завоевала "серебро" шахматной Олимпиады, женская - "бронзу"

В Баку (Азербайджан) завершилась шахматная Олимпиада-2016, по итогам которой мужская сборная Украины заняло 2-е место, а женская - 3-е, сообщает официальный сайт соревнований.

В заключительном 11-м туре мужская сборная Украины проводила матч против команды Чехии и выиграла со счетом 3:1.

Свои партии выиграли Павел Эльянов (черными фигурами) и Андрей Волокитин (белыми). В свою очередь, Руслан Пономарев и Юрий Криворучко сыграли вничью.

В итоговой турнирной таблице сборная Украины уступила по дополнительным показателям команде США (по 20 очков). Третье место на счету команды России (18 баллов).

В женком турнире в последнем туре сборная Украины выиграла у команды Болгарии со счетом 3:1. Наша команда уступила Польше по дополнительным показателям (по 17 баллов). Чемпионом Олимпиады стала команда Китая (20). Украинки в борьбе за бронзу на 1 балл опередили команду России (16).

По окончании турнира команду в своем Facebook поздравил президент Украины Петр Порошенко.

"Наша мужская сборная завоевывает серебро Всемирной шахматной олимпиады в Баку. Ребятам лишь немного не хватило до золота. Женщины завоевали бронзу! Спасибо нашим шахматистам за блестящую игру!", - написал президент.

Шахматная Олимпиада проходила в Баку с 1 по 13 сентября