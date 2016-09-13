Теннисистка Свитолина может стать автором лучшего удара месяца

Женская теннисная ассоциация включила в пятерку лучших месяца удар Элины Свитолиной во время последнего розыгрыша полуфинального матча на турнире в Нью-Хейвене против Йоанны Ларссон из Швеции, сообщает You-Tube канал WTA.

Финальному удару предшествовал длинный розыгрыш, во время которого лучшая теннисистка Украины достала несколько тяжелых мячей.

Соперницами Элины в борьбе за звание лучшего удара месяца стали Агнешка Радваньска (Польша), Эжени Бушар (Канада), Йоханна Конта (Великобритания) и Анжелик Кербер (Германия).

Отдать свой голос за Свитолину украинский болельщик может на официальном сайте WTA.