Национальный олимпийский комитет выплатил денежные премии медалистам Игр-2016

Национальный олимпийский комитет Украины выплатил собственные денежные вознаграждения всем медалистам Игр в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК.

Сумма премиальных составила 300, 200 и 120 тысяч гривен за золотую, серебряную и бронзовую медаль соответственно.

Вместе с денежными премиями олимпийцы получили ценные подарки от НОК. Торжественное вручение состоялось на главной спортивной арене Украины НСК «Олимпийский» в рамках Олимпийского урока во время празднования Дня физической культуры и спорта Украины.

Уважая и ценя весомый вклад в успех спортсменов их наставников, Национальный олимпийский комитет отметил и тренеров наших медалистов, которым были вручены современные гаджеты «Самсунг».

«Мы гордимся нашими олимпийцами! Каждый из них – настоящий герой! В честь их побед в Рио поднимался флаг Украины и звучал гимн нашего государства. Национальный олимпийский комитет и в дальнейшем будет поддерживать олимпийцев и их тренеров, которые являются ярким примером для подражания молодым поколениям, являясь образцом для воспитания сильной и здоровой нации», - подчеркнул президент НОК Сергей Бубка.

Игры XXXI Олимпиады состоялись в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.