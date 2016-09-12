Новый рейтинг ATP: теннисист Марченко стал первой ракеткой Украины

Теннисист Илья Марченко стал первой ракеткой Украины. Это произошло после публикации нового рейтинга ATP на официальном сайте организации.

После выступления на US Open, где Марченко дошел до 1/8 финала, он поднялся с 63-й на 50-ю позицию, обогнав Александра Долгополова, который теперь находится на 58-й строчке рейтинга. Также отметим, что еще один украинец Сергей Стаховский выпал из Топ-100 и занимает 105-ю позицию.

Как и прежде, лидирует в рейтинге ATP серб Новак Джокович. За ним следуют британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль и японец Кеи Нишикори. Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, пропускающий вторую половину сезона-2016 из-за травмы, опустился на седьмое место.

В женском рейтинге WTA отметим прогресс украинки Леси Цуренко, которая после удачного выступления на US Open поднялась на 19 позиций - с 99-го на 80-е место.

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, занимающая 20-ю строчку рейтинга. Также в Топ-100 находятся Екатерина Бондаренко (57-е место) и Екатерина Козлова (97-е место).

Новым лидером женского рейтинга стала немка Анжелик Кербер, обошедшая американку Серену Уильямс. За ними расположились испанка Гарбин Мугуруса, полячка Агнешка Радваньска и румынка Симона Халеп.