Сборная Украины проиграла Бразилии в первом матче на чемпионате мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу стартовала на чемпионате мира в Колумбии, проиграв сборной Бразилии со счетом 1:3.

Единственный гол в составе сборной Украины забил Николай Грицына.

Сборная Бразилии является безусловным флагманом мирового футзала. Начиная с 1989 года, когда впервые был проведен чемпионат мира, бразильцы пять раз выигрывали этот турнир и всего дважды оставались без золотых медалей.

Следующий матч групповой стадии соревнований украинцы проведут 14 сентября, когда встретятся с Мозамбиком, который в 1-м туре уступил Австралии со счетом 2:3.

В 1/8 финала напрямую попадают две лучшие команды из каждой группы. Кроме того, в плей-офф сыграют четыре из шести лучших третьих команд в своих группах.

Бразилия – Украина 3:1 (2:0)

Голы: Родриго (7), Фалькао (10), А.Сорокин (35, автогол) – Н.Грицына (26).