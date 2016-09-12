Сборная Украины проиграла Бразилии в первом матче на чемпионате мира по футзалу
Команда Александр Косенко провела первую встречу на мировом форуме в Колумбии.
Сборная Украины по футзалу стартовала на чемпионате мира в Колумбии, проиграв сборной Бразилии со счетом 1:3.
Единственный гол в составе сборной Украины забил Николай Грицына.
Сборная Бразилии является безусловным флагманом мирового футзала. Начиная с 1989 года, когда впервые был проведен чемпионат мира, бразильцы пять раз выигрывали этот турнир и всего дважды оставались без золотых медалей.
Следующий матч групповой стадии соревнований украинцы проведут 14 сентября, когда встретятся с Мозамбиком, который в 1-м туре уступил Австралии со счетом 2:3.
В 1/8 финала напрямую попадают две лучшие команды из каждой группы. Кроме того, в плей-офф сыграют четыре из шести лучших третьих команд в своих группах.
Бразилия – Украина 3:1 (2:0)
Голы: Родриго (7), Фалькао (10), А.Сорокин (35, автогол) – Н.Грицына (26).