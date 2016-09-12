Швейцарец Вавринка победил первую ракетку мира Джоковича и стал чемпионом US Open
08:49, 12 сентября 2016Другое
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Стэн Вавринка в третий раз в карьере выиграл турнир Большого Шлема.
Reuters
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал чемпионом турнира серии Большого Шлема US Open, который завершился в Нью-Йорке.
В финале он в четырех сетах победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 6:7, 6:4, 7:5, 6:3.
Эта победа стала для Вавринки, который занимает третье место в рейтинге ATP, третьей на турнирах Большого Шлема. Ранее он выигрывал Ausralian Open 2014 года и "Ролан Гаррос" 2015 года.
Напомним, женский турнир US Open выиграла немка Анжелик Кербер.
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