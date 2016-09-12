Швейцарец Вавринка победил первую ракетку мира Джоковича и стал чемпионом US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал чемпионом турнира серии Большого Шлема US Open, который завершился в Нью-Йорке.

В финале он в четырех сетах победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 6:7, 6:4, 7:5, 6:3.

Эта победа стала для Вавринки, который занимает третье место в рейтинге ATP, третьей на турнирах Большого Шлема. Ранее он выигрывал Ausralian Open 2014 года и "Ролан Гаррос" 2015 года.

Напомним, женский турнир US Open выиграла немка Анжелик Кербер.