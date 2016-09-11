Немка Кербер выиграла Открытый чемпионат США по теннису и стала первой ракеткой мира

В Нью-Йорке завершился финальный матч Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором немка Анжелика Кербер обыграла Каролину Плишкову из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в третьей партии.

Немка, которая считалась фаворитом в этом матче, уверенно выиграла первую партию, одолев соперницу со счетом 6:3. Тем не менее, развить свой успех во второй партии ей не удалось. В середине сета чешка сделал брейк и уверенно довела ее до победы - 6:4. Более того, Плишкова выигрывала в третьем решающем сете со счетом 3:1, но проиграла три гейма подряд (3:4). Она сумела сравнять счет (4:4), но в концовке проиграла два гейма подряд и матч целом - 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Кербер.

Матч длился 2 часа 7 минут.

Кербер выиграла второй турнир серии "Большого шлема" в карьере и оба титула завоевала в этом году. В январе она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье состоится финал в мужском одиночном разряде где сыграют Новак Джокович (Сербия) и Станислас Вавринка (Швейцария).