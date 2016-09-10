Молодежная сборная Украины по волейболу стала вице-чемпионом Европы

В Пловдиве (Болгария) завершился финальный матч чемпионата Европы по волейболу среди молодежных команд (U-20), в котором сборная Ураины проиграла команде Польши и стала серебряным призером европейского первенства, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Решающий матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Польши.

Украинцы на равных играли с соперником на протяжении трех сетов. Проиграв первую партию в упорнейшей борьбе со счетом 27:29 и вторую со счетом 21:25, наши волейболисты сумели выиграть третий сет (25:21) и возродить интригу. Но, видимо украинцам просто не хватило сил на дальнейшую борьбу. Четвертая партия, а с ней и весь матч, были проиграны с разгромным счетом 12:25.

Таким образом, сборная Украины стала серебряным призером молодежного Евро-2016.