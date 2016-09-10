В Киеве чествовали лучших спортсменов Украины июля и августа

Сегодня на главной спортивной арене страны НСК «Олимпийский» во время празднования Дня физической культуры и спорта и старта ежегодной акции НОК «Олимпийского урока» лучшие спортсмены Украины последних месяцев легкоатлетка Наталья Прищепа (июль) и гимнаст Олег Верняев (август) получили дипломы, статуэтки и денежные премии от Национального олимпийского комитета, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Номинантов, в том числе и их наставников Андрея Попеляева и Геннадия Сартинского соответственно, традиционно поздравил президент НОК Украины Сергей Бубка.

За содействие в подготовке спортсменов свои награды также получили первый вице-президент Федерации легкой атлетики Украины Евгений Баженков и вице-президент Украинской федерации гимнастики Оксана Омелянчик, а также руководители физкультурно-спортивных обществ: «Динамо», «Колос» и Вооруженных Сил Украины – заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Руденко, председатель ФСО «Колос» АПК Украины Александр Мендусь и начальник Управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины Юрий Финогенов.

Звание лучшей спортсменки июля Наталья Прищепа завоевала вместе с победой на чемпионате Европы по легкой атлетике (дистанция 800 метров). Олег Верняев удостоился аналогичного звания в августе за блестящие достижения на Олимпийских играх-2016. На его счету две олимпийские награды: медаль высшей пробы в упражнениях на брусьях и «серебро» в многоборье.

Для Натальи Прищепы это первое высокое признание НОК. Олег Верняев уже в восьмой раз получает звание лучшего спортсмены месяца в Украине, приблизившись к рекордсменке - Олимпийской чемпионке, трехкратной призеру Игр по фехтованию на саблях Ольге Харлан, в активе которой девять таких наград.