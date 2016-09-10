В Киеве стартовал Олимпийский урок

Сегодня на главной спортивной арене страны - НСК «Олимпийский» - стартовал Всеукраинский Олимпийский урок, проект Национального олимпийского комитета, который проводится ежегодно совместно с Министерством молодежи и спорта Украины, Министерством образования и науки Украины при поддержке городских и областных госадминистраций, Спортивного комитета Украины, Национального комитета спорта инвалидов Украины и центра «Спорт для всех».

Символично, что старт акции был дан в День физической культуры и спорта, который отмечается одновременно с Европейской неделей спорта, которая стартует сегодня и проводится под эгидой ЮНЕСКО и будет длиться до 18 сентября.

Двенадцатый год подряд настоящий спортивный праздник, который ставит целью гармоничное интеллектуальное и физическое воспитание молодежи, популяризацию олимпийских ценностей, распространения знаний об истории и достижениях олимпийского движения Украины, собрал большое количество любителей спорта и активного образа жизни.

В торжественном открытии приняли участие президент НОК Украины Сергей Бубка, вице-президенты НОК Украины Валерий Борзов и Владимир Брынзак, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Величкович, вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко, Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, начальник управления молодежи и спорта Департамента образования и науки, молодежи и спорта исполнительного органа Киевской городской государственной администрации Алексей Трофимов, президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк. Свое видео обращение от имени всей Паралимпийской сборной Украины участникам мероприятия из столицы Паралимпиады-2016 Рио-де-Жанейро передал президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич.

«Всеукраинский Олимпийский урок традиционно откроет для каждого уникальный мир спорта, рассказывая об истории олимпийского движения и давая возможность ближе познакомиться с нашими выдающимися олимпийцами», - сказал Сергей Бубка.

Главный олимпиец Украины также со сцены поздравил медалистов Игр ХХХІ Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро, которые пришли на праздник Олимпийского урока, отметив, что именно они являются ярким примером для подражания молодому поколению, образцом для воспитания сильной и здоровой нации.

Сегодня участники и гости праздника имели прекрасную возможность приобщиться к олимпийской разминке, пообщаться с любимыми спортсменами, принять участие в многочисленных мастер-классах, конкурсах, эстафетах и викторинах...

Самым главным сюрпризом для участников Олимпийского урока стал олимпийский квест, в рамках которого каждый участник смог испытать свои силы в различных видах спорта и получив баллы, обменять их на олимпийские подарки на «Олимпийской ярмарке».

Отметим, традиционно после старта Урока в Киеве подобные мероприятия пройдут и во всех регионах Украины, после чего выдающиеся олимпийцы будут проводить Олимпийские уроки в школах в рамках проекта «олимпийская неделя».