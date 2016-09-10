Представители "Динамо" завоевали две трети наград Украины на Играх в Рио

В МВД состоялась торжественная церемония чествования спортсменов-динамовцев и тренеров по результатам XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

На церемонии присутствовали серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр: Сергей Кулиш, Ольга Харлан, Алина Комащук, Дмитрий Янчук и другие участники Игр.

Уже стало традицией торжественно отмечать динамовцев - призеров Олимпийских игр. Вклад Общества в развитие олимпийского движения чрезвычайно большой. За весь период деятельности «Динамо» его воспитанниками было завоевано 174 олимпийские награды, за времена независимости -73, а на последних играх – 7 медалей из 11, завоеванных украинской командой в целом.

«Динамовцы – это наша спортивная элита. Я хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за то, что в такое непростое время для страны, вы сделали все возможное для победы. Надеемся, что динамовское движение всегда будет на той высоте, на которой сейчас находится», - отметил Виктор Корж.

В мероприятии приняли участие Председатель ФСО «Динамо Украины, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Величкович, президент НОК Украины Сергей Бубка, первый заместитель Председателя ФСО «Динамо» Украины, член исполкома НОК Виктор Корж, руководители правоохранительных ведомств.