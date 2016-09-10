В финале US Open сойдутся Джокович и Вавринка

В Нью-Йорке завершились полуфинальные матчи Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где победителями стали серб Новак Джокович и швейцарец Станислас Вавринка, сообщает официальный сайт соревнований.

Оба полуфинальных матча завершились в четырех партиях.

Лучший теннисист мира согласно рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Джокович в своем полуфинале соперничал с Гаэлем Монфисом (10-я ракетка мира) из Франции и испытал облемы только в третьей партии, которую проиграл со счетом 3:6. Остальные три сета он уверенно выиграл и вышел в финал - 6:3, 6:2, 3:6, 6:2.

В свою очередь, швейцарец Вавринка (3) соперничал за выход в финал с Кеи Нисикори (Япония, 6) и испытывал проблемы в первых двух партиях. Если стартовый сет Вавринка и вовсе проиграл (4:6), то во втором добился победы только на тай-брейке. И лишь затем он сломил сопротивление соперника и уверенно выиграл следующие две партии, а вместе с ними и матч - 4:6, 7:6, 6:4, 6:2.

Финал US Open в мужском одиночном разряде состоится в Нью-Йорке 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, в женском одиночном финале сойдутся Анжелик Кербер из Германии и Каролина Плишкова из Чехии.