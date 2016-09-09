Бондаренко и Земляк признаны лучшими легкоатлетами августа в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов июля в Украине, по итогам которого лучшими были признаны прыгун в высоту Богдан Бондаренко и Ольга Земляк (бег на 400 метров), сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Вне конкуренции в опросе были атлеты, которые лучше всего проявили себя на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

У мужчин легкоатлетическая общественность признала бронзового призера Рио-2016 по прыжкам в высоту (2 м 33 см) Богдана Бондаренко, у женщин – Ольгу Земляк, которая стала в Рио седьмой в беге на 400 метров (51,24 с; в полуфинале – 50,75, личный рекорд) и пятой в составе эстафетной команды 4х400 метров (3.26,64).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook) ежемесячно. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.