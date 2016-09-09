Серена Уильямс лишилась звания первой ракетки мира

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6, пишет BBC.

Таким образом Уильямс покидает первую строчку рейтинга WTA, который она возглавляла на протяжении 186 недель. Первой ракеткой мира станет 28-летняя немка Анжелика Кербер.

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В финале соревнований обыгравшая Уильямс Плишкова встретится с Анжеликой Кербер, которая одержала верх над датчанкой Каролиной Возняцки в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

В общей сложности на счету Уильямс 38 побед в турнирах Большого шлема, при этом количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (22) она делит второе место с немкой Штеффи Граф.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина победила на Олимпиаде в Рио первую ракетку мира американку Серену Уильямс. Поединок третьего раунда теннисного турнира на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро закончился в двух сетах со счетом 6:4 и 6:3.