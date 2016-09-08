Матч US Open с участием россиянки мог носить договорной характер

Во время поединка первого раунда Открытого чемпионата США между россиянкой Виталией Дьяченко и швейцаркой Тимеа Бачински была зафиксирована подозрительно высокая ставочная активность, сообщает GoTennis.ru со ссылкой на информацию Tennis Integrity Unit (структура, занимающаяся борьбой с договорными матчами).

Источник при этом отмечает, что данный факт будет расследован, однако это не означает, что встреча непременно носила договорной характер.

Помимо этого, Ротенберг ссылается на слова Дьяченко, которая подчеркнула, что не знала о факте высокой активности игроков букмекерских контор во время матча с её участием.

Бачински выиграла в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Встреча состоялась 30 августа.