Первый номер посева турнира во французском Сен-Реми Стаховский проиграл в первом же круге 352-й ракетке мира
Украинец уступил французу Максим Жанвье.
Во французском Сен-Реми-де-Прованс состоялся матч первого круга теннисного турнира "Trophee des Alpilles" (категория - ATP Challenger Tour), в котором украинец Сергей Стаховский, посеяный организаторами под 1-м номером, проиграл местному теннисисту Максим Жанвье уже в стартовом матче, сообщает Большой теннис Украины.
Матч завершился на тай-брейке в решающем сете с общим счетом 1-6 6-4 6-7 (2).
В решающем сете Жанвье подавал на победу в матче, когда украинцу удалось реализовать свой первый брейкпоинт в этой партии и сравнять счет (5-5). На тай-брейке Жанвье сразу же захватил инициативу (4-0) и удержал преимущество. Матч продолжался чуть более двух часов.
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Стаховский не подал ни одного эйса, но сделал шесть двойных ошибок и выиграл два брейк-поинта из шести. На счету Жанвье пять эйсов, одна двойная и 3 из 14 реализованных брейк-поинтов.
Украинец продолжит выступление на турнире в парном разряде (Сергей Стаховский и Мариуш Копил сыграют в четвертьфинале).
Турнир во Франции проходит с 5 по 11 сентября.