"Мотор" и ZTR разыграют гандбольный Суперкубок Украины 15 сентября
13:36, 07 сентября 2016Другое
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Матч за звание сильнейшей команды Украины состоится в Харькове.
В прошлом сезоне "Мотор" выиграл и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок Украины / handball.motorsich.com
Поединок за Суперкубок Украины среди мужских команд пройдет 15 сентября в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.
За трофей поборются действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Мотор» и вице-чемпион и финалист Кубка Украины – ZTR.
Нынешний Суперкубок станет вторым в истории отечественного мужского гандбола. В прошлом сезоне дебютный Суперкубок выиграл «Мотор», который в напряженной борьбе одолел ZTR с минимальным счетом 26:25.
Игра за Суперкубок-2016 пройдет на площадке харьковского Дворца спорта «Локомотив». Начало матча в 18.00.
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