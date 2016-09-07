"Мотор" и ZTR разыграют гандбольный Суперкубок Украины 15 сентября

Поединок за Суперкубок Украины среди мужских команд пройдет 15 сентября в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

За трофей поборются действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Мотор» и вице-чемпион и финалист Кубка Украины – ZTR.

Нынешний Суперкубок станет вторым в истории отечественного мужского гандбола. В прошлом сезоне дебютный Суперкубок выиграл «Мотор», который в напряженной борьбе одолел ZTR с минимальным счетом 26:25.

Игра за Суперкубок-2016 пройдет на площадке харьковского Дворца спорта «Локомотив». Начало матча в 18.00.