Сборная Украины по пляжному футболу сыграет в отборе на ЧМ в одной группе с Россией

В Езоло (Италия) состоялся последний матч первого группового этапа отборочного турнира Чемпионата мира-2017, в котором сборная Украины разгромила команду Чехии со счетом 9:0 и на втором этапе сыграет с командой России, сообщает пресс-служба Киевской ассоциации пляжного футбола.

Победа в матче с Чехией гарантировала сборной Украины 1-е место в Группе F на первом групповом этапе отборочного турнира.

В составе украинцев в этой игре дублями отметились Гладченко, Зборовский и Глуцкий. По одному голу на счету Сидоренко, Войтка и Рябчука.

Во втором групповом этапе украинцы попали в группу под номером «3» , где сыграют с командами Польши, Молдовы и России.

В среду, 7 сентября в 12:30 по киевскому времени Украина сыграет против сборной Польши. В четверг, 8 сентября в 12:30 игра против сборной Молдовы, а в пятницу, 9 сентября в 16:15 определяющий матч - против сборной России. Согласно регламенту турнира, на ЧМ-2017 попадут только победители квартетов на 2-м групповом этапе.

Отборочный турнир к ЧМ-2017 проходит в Езоло (Италия) со 2 по 11 сентября.