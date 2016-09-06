Мужская и женская сборные Украины идут на 2-м месте после половины шахматной Олимпиады

В Баку (Азербайджан) завершился 5-й тур шахматной Олимпиады и перед единственным выходным днем на турнире мужская и женская сборные Украины идут на 2-м месте в турнирных таблицах, сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская команды Украины сегодня выиграла у сборной Китая со счетом 2,5:1,5 очка. Павел Эльянов, Руслан Пономарев и Андрей Волокитин свои партии завершили вничью, а Юрий Криворучко белыми фигурами обыграл оппонента.

Накануне украинцы обыграли команду России с таким же счетом 2,5:1,5 очка.

Таким образом, после половины дистанции команда Украины идет на 2-м месте в турнирной таблице. Вместе с Нидерландами и Индией наши шахматисты выиграли все 5 матчей (10 очков), а по дополнительным показателям они утупают нидерландцам, но опережают индийцев.

4-6 места у команд Чехии, США и Грузии по 9 баллов.

В свою очередь, женская команда Украины сегодня обыграла команду Сербии со счетом 3:1. Свои партии выиграли сестры Анна и Мария Музычук, в то время как Анна Ушенина и Инна Гапоненко сыграли вничью.

В женском турнире все 5 матчей выиграли только две команды - России и Украины. У обеих по 10 баллов. По дополнительным показателям выше идет команда России. У Румынии, Китая и Азербайджана по 9 баллов и 3-5 места.

Шахматная Олимпиада-2016 проходит в Баку с 1 по 13 сентября.