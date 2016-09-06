Уильямс побила рекорд Федерера по количеству побед в матчах "Большого шлема"

14:55, 06 сентября 2016
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На счету американки 308 выигранных матчей.

Reuters

Лучшая теннисистка мира американка Серена Уильямс стала абсолютной рекордсменкой по количеству выигранных матчей на турнирах серии "Большого Шлема", сообщает cbssports.com.

В мвтче четвертого круга US Open-2016 Серена обыграла Ярославу Шведову из Казахстана со счетом 6:2, 6:3, выиграв 308-й матч в карьере. У Федерера, пропусткющего нынешний Открытый чемпионат США из-за травмы, 307 побед.

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В случае победы на US Open-2016 Уильямс побьет еще несколько рекордов — она проведет 187-ю кряду неделю на вершине рейтинга и выиграет 23-й мэйджор в карьере, обогнав по обоим показателям немку Штеффи Граф.

В 1/4 финала US Open первая ракетка мира сыграет с Симоной Халеп из Румынии, которая оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро (6:2, 7:5).

Как сообщал УНИАН, US Open-2016 проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

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