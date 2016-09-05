Марченко последним из украинцев покинул US Open

В Нью-Йорке завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором украинец Илья Марченко проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке и завершил борьбы, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 4:6, 1:6, 7:6, 3:6.

Украинец довольно легко проиграл первые две партии, но затем сумел сыграть с соперником на равных в третьем сете. Это вывело швейцарца из равновесия, он разнервничался, допустил ряд грубых ошибок и на тай-брейке проиграл третью партию.

Читайте такжеUS Open: Марченко вышел в четвертый круг, Уильямс установила рекорд

Тем не менее, в четвертом сете Вавринка сумел внов перехватить инициативу в свои руки и довел матч до логичной победы.

Матч продолжался 2 часа 45 минут.

Таким образом, борьбу в турнире завершил последний представитель Украины. Ранее свой матч проиграла Леся Цуренко, которая также в 4-м круге проиграла Роберте Винчи из Италии.

Как сообщал УНИАН, US Open-2016 проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.