Украинцы Зевина и Говоров завоевали медали на Кубке мира по плаванию

Украинские пловцы Андрей Говоров и Дарья Зевина завершили с медалями второй день третьего этапа Кубка Мира, который завершился в Москве.

Андрей Говоров завоевал бронзу в своем коронном заплыве на 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 21,29 секунды. Победу в этой дисциплине одержал россиянин Владимир Морозов с временем 20,98 секунды.

Кроме того, Дарья Зевина стала серебрянной призеркой в заплыве на 100 метров на спине. Вчера она дважды неожиданно обошла олимпийскую чемпионку Рио венгерку Катинку Хоссу на дистанциях в 50 и 200 метров, но сегодня уступила ей первое место. Результат Зевиной - 56,74 секунды, время Хоссу - 56,08 секунды.

Следующий этап Кубка мира по плаванию пройдет 30 сентября - 1 октября в Пекине.