Украинка Цуренко уступила итальянской теннисистке в четвертом раунде US Open

Украинка Леся Цуренко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира Большого шлема US Open.

В матче 4-го раунда она уступила седьмой ракетке мира итальянке Роберте Винчи - 6:7 (5), 2:6.

Напомним, на пути в этот этап турнира 27-летняя украинка победила румынку Ирину-Камелиу Бегу, китаянку Ван Яфань и словачку Доминику Читайте такжеUS Open: Марченко вышел в четвертый круг, Уильямс установила рекордЦибулкову. Ранее Цуренко никогда не выходила в 4-й раунд турниров серии Grand Slam.

Напомним, завтра свой поединок 4-го раунда US Open проведет украинский теннисист Илья Марченко. Его соперником станет швейцарец Стэн Вавринка, занимающий третье место в рейтинге ATP.