US Open: Марченко вышел в четвертый круг, Уильямс установила рекорд

В Нью-Йорке завершися очередной день соревнований Открытого чемпионата США по теннису, где украинец Илья Марченко выиграл у Ника Кирьоса из Австралии и сумел пробиться в четвертый круг соревнований, а американка Серена Уильямс установила новый рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в женском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

Марченко выиграл свой матч досрочно, из-за того, что соперник отказался от проделжения борьбы после третьего сета.

Украинец и австралиец на равных провели первые два сета, поочередно выиграв их с одинаковым счетом 6:4 (первым своего успеха добился Кирьос). А вот в третьей партии Марченко буквально разгромил соперника - 6:1. Тот, поняв что не может на равных бороться сегодня, с учетом своих проблем со здоровьем, принял решение сняться с с оревнований - 4:6, 6:4, 6:1.

Ранее в 1/8 финала соревнований также вышла Леся Цуренко. Таким образом, у Украины будет двойное представительство на этой стадии соревнований.

В свою очередь, лучшая теннисистка мира Серена Уильямс сегодня установила новый рекорд, обыграв Юханну Ларссон из Швеции - 6:2, 6:1. Теперь количество общих побед американки на турнирах серии "Большого шлема" равняется 307-ми. Двумя днями ранее она сравнялась по этому показателю с легендарной чешской теннисисткой Мартиной Навратиловой (по 306), а сегодня установила новый рекорд.

Как сообщал УНИАН, US-Open-2016 проходит в Нью-Йорке с 29-го августа по 11 сентября.