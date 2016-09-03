Свитолина не смогла на US Open взять реванш у Квитовой за поражение на Олимпиаде в Рио

В Нью-Йорке завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором сильнейшая украинская теннисистка согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) Элина Свитолина проиграл Петре Квитовой из Чехии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 4:6, 3:6.

Игра проходила с явным преимуществом чешской теннисистки и завершилась довольно быстро - за 1 час 11 минут.

При этом, по ходу второй партии Квитова вела со счетом 4:0, но позволила сопернице сравнять счет (4:4). И только после этого выиграла два решающих гейма.

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Таким образом, Свитолина не смогла отомстить сопернице за поражение в четвертьфинале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, когда после победы над первой ракеткой мира Сереной Уильямс украинка в итоге осталась без олимпийской медали.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Екатерина Бондаренко уступила Анастасии Севастовой из Латвии, а Леся Цуренко обыграла Доминику Цыбулкову из Словакии и впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира серии "Большого шлема" - 1/8 финала.

В субботу свой матч третьего круга в мужском одиночном разряде также проведет Илья Марченко.

US Open-2016 проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.