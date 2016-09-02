Украинка Цуренко вышла в четвертый круг US Open

В Нью-Йорке (США) проходят матчи 3-го круга Открытого чемпионата США по теннису, где Леся Цуренко обыграла Доминику Цибулкову из Словакии и впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира серии "Большого шлема", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Украинка проиграла первый сет со счетом 3:6, но затем сумела переломить ход игры и выиграла вторую партию - 6:3. В решающей третьей партии Цуренко первой подавала и постоянно вела в счете. А в самой концовке, при счете 5:4 сумела сделать брейк и выиграла матч в целом.

В матче четвертого курга украинка сыграет с Робертой Винчи из Италии, которая входит в Топ-10 мирового рейтинга.

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В еще одном матче дня Екатерина Бондаренко уступила Анастасии Севастовой из Латвии - со счетом 4:6, 1:6.

Позже сегодня свой матч 3-го круга проведет сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая будет противостоять Петре Квитовой из Чехии. У Свитолиной есть отличный шанс поквитаться с соперницей за поражение в четвертьфинале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, US Open-2016 проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.