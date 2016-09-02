Украина примет турнир основного раунда квалификации Евро-2018 по футзалу

Украина станет одной из стран-хозяек основного раунда отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу 2018 года, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Турнир пройдет в апреле 2017 года. В нем примут участие 4 команды.

Участников турниров поделят на четыре уровня посева. Семь победителей предварительного раунда получат четвертый уровень. А хозяева семи мини-турниров основного раунда уже назначены - Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Польша, Румыния, Турция и Украина.

Победитель турнира основного раунда получит путевку в финальный турнир. Регламент соревнований гласит: "Семь победителей групп присоединятся к Словении в финальной стадии. Семь вторых мест и лучшее третье место проведут 10-13 и 24-27 сентября 2017 года стыковые матчи еще за четыре путевки. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных".

В розыгрыше ЕВРО-2018 по футзалу выступит рекордное число команд - 48, включая дебютантов Германию и Косово. Жеребьевка отборочного цикла пройдет 12 октября.

Финальная стадия турнира пройдет на "Арена Стожице" в Любляне с 30 января по 11 февраля 2018 года. Пока участие гарантировано только хозяйке - сборной Словении.