Боксер Усик назвал борца Беленюка настоящим героем

Боксер-профессионал Александр Усик, которій в 2012-м году стал олимпийским чемпионом, восхитился серебряным призером Игр-2016 борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком посредством поста в своем Instagram.

Беленюк ранее жестко раскритиковал украинские власти.

"Настоящий ГЕРОЙ. Жан, тебя будут осуждать, говорить что ты предатель и все такое. Ты герой запомни это, ты ЧЕЛОВЕК с Большой буквы. Бог тебе поможет пройти все трудности. Однажды я смотрел одну передачу, про великого Борца вольного стиля. Его имя. Бувайсар Сайтиев. Так вот он сказал, люди силы не имеют. Вся сила у БОГА", - написал Усик.

Накануне, призер Игр в Рио-де-Жанейро Беленюк отметил, что "вина министра спорта (Игоря Жданова) в том, что он не является авторитетом". Комментируя свой проигрыш в финале олимпийского турнира борец посетовал, что "сборная Украины никакого веса не имеет в федерации (международной), мы не могли ни на что рассчитывать. Все зависит от материального благополучия национальной федерации. Должны быть деньги, должны проводиться работы на уровне судей, на уровне всей международной федерации. Там должны быть свои люди, которые лоббируют наши интересы. У нас, к сожалению, таких людей нет. Поэтому авторитетом мы никаким не располагаем".

Позже, советник министра молодежи и спорта Украины Павел Булгак назвал ежемесячный доход борца Беленюка - в среднем около 108 тысяч гривен. Попутно, советник министра обвинил борца в чрезмерной жадности.