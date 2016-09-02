Серена Уильмс повторила рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема"
Американка одержала 306-ю победу и уже в следующем матче может побить рекорд Мартины Навратиловой.
Американка Серена Уильямс, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата США свою соотечественницу Ваню Кинг со счётом 6:3, 6:3, сравнялась по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» с Мартиной Навратиловой, сообщает официальный сайт турнира.
Теперь на счету обеих теннисисток по 306 побед.
Следующая победа выведет уроженку города Сагинау (США) в единоличные лидеры среди женщин. В матче 1/16 финала турнира Уильямс сыграет с Йоханной Ларссон из Швеции. Эта игра состоится в субботу.
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Уильямс - победительница 22-х турниров "Большого шлема". Открытый чемпионат США она выигрывала шесть раз (1999, 2002, 2008, 2012—2014).
Навратилова - победительница 18-ти турниров серии "Большого шлема". 59-летняя чешка завершила спортивную карьеру спустя более чем 30 лет после начала выступлений на профессиональном корте - с 1975 по 2006 годы.