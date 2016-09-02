Советник Жданова назвал ежемесячный доход борца Беленюка - в среднем около 108 тысяч гривен

Советник министра молодежи и спорта Игоря Жданова Павел Булгак в своем Facebook прокомментировал слова серебряного призера Олимпийских игр в Рио Жана Беленюка, который в очередной раз серьезно посетовал на финансирование в украинском спорте.

Беленюк заметил, что Министерство спорта и отдельные федерации не имеют авторитета и веса в международных структурах, а также задался вопросом - за какие заслуги певица Джамала получила трехкомнатную квартиру в Киеве.

«Знаете, всему есть предел, в том числе человеческой жадности. Скажите, сколько еще наших денег нужно Жану Беленюку, чтобы, наконец, почувствовать себя «человеком, который взял от жизни по максимуму в свои 25 лет?», - отмечает Булгак.

"Почему это наши деньги? Потому что все это: зарплата в министерстве молодежи и спорта, минобороны, стипендия президента, премиальные чемпионатов мира и Европы, Олимпиады – средства государственного бюджета, деньги налогоплательщиков, деньги каждого украинца. Жан любит рассказывать в интервью, как государство, а это все мы с вами, не ценит его труд, победы на соревнованиях, какой он бедный, несчастный спортсмен.

Итак, считаем вместе, как Украина, одна из самых бедных стран в Европе, выплачивает лично Жану Беленюку:

Зарплата в министерстве молодежи и спорта Украины за 2015-16 годы: 167 тыс 427 грн.

Зарплата в министерстве обороны Украины (ЦСКА) за 2015-16 годы: 153 тыс 659 грн.

Стипендия президента Украины за 2015-16 годы: 120 тыс грн.

Премиальные чемпионатов мира и Европы по 2015-16 годы: 140 тыс грн.

Премиальные за Рио-2016: 2 млн 244 тыс грн.

В сумме от президента, министерства молодежи, минобороны за 2015-16 годы: 2 млн 605 тыс грн.

Таким образом, средний месячный доход Жана Беленюка за счет средств налогоплательщиков за последние 2 года составил: 108 тыс грн. При этом сборы, проживание, перелеты, питание, участие в международных соревнованиях оплачивает также государство", - подытоживает советник министра.

"Кроме того, бесплатно в 2016 году Жан Беленюк уже получил от Киева сертификат на однокомнатную квартиру в новостройке, земельный участок, денежную премию в 100 тыс грн. За серебро Рио от национального олимпийского комитета Украины Жан Беленюк получит еще 200 тыс грн. За успешные выступления на чемпионатах Европы, мира, Рио в 2015-16 годах от федерации греко-римской борьбы Жан Беленюк получил примерно 1 млн 800 тыс грн. С учетом рыночной стоимости квартиры, земли и всех этих безумных выплат, — этот спортсмен на сегодняшний день является твердым мультимиллионером. Вместо жалоб Жан должен быть благодарен своим соотечественникам, своему государству за заботу. Напомню, минимальная зарплата в Украине составляет 1450 грн, минимальная пенсия — 1130 грн в месяц. «Бедный» украинский спортсмен Жан Беленюк получает ежемесячно доход в 100, а то и 200 раз больше, чем рядовые пенсионеры в Украине. Подумаем об этом. У меня все», – добавил Булгак.

Жан Беленюк - серебряный призер Игр-2016 в Рио, регулярно выступает с критикой украинских спортивных чиновников, которые, по его мнению уделяют недостаточно внимания спортсменам, как с точки зрения защиты их интересов на международной арене, так и в вопросах финансирования сильнейших спортсменов страны.