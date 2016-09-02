Украинские легкоатлетки завоевали серебро и бронзу этапа "Бриллиантовой лиги"

Женская эстафетная команда 4х100 метров и Наталья Погребняк на дистанции 100 метров вошли в призовые тройки этапа «Бриллиантовой лиги», сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Украинская женская эстафетная команда 4х100 метров в составе Олеси Повх, Натальи Погребняк, Марии Ремень и Елизаветы Брызгиной финишировала второй (42,76 с). Быстрее дистанцию пробежали лишь спортсменки из Ямайки (41,65 с). Американки были дисквалифицированы.

Наталья Погребняк в Цюрихе также бежала на дистанции 100 метров. Дистанцию она преодолела за 11,23 секунды и стала третьей. Олеся Повх здесь была шестой (11,39 сек).

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Обе дисциплины не входили в общий зачет «Бриллиантовой лиги».

Кроме этого, Наталья Прищепа установила личный рекорд в беге на 800 метров — 1.58,60 мин С этим результатом она стала седьмой.

Седьмые места также у Ирины Геращенко (прыжки в высоту) и Анны Титимец (400 метров с барьерами). Марина Бех в секторе для прыжков в длину заняла девятое место.

Соревнования "Бриллиантовой лиги" 1 сентября принимал швейцарский Цюрих.