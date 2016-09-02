Теннисист Марченко впервые в карьере вышел в третий раунд турнира серии "Большого шлема"

В Нью-Йорке завершился очередной игровой день Открытого чемпионата США, где в матче второго круга украинец Илья Марченко уверенно в трех сетах переиграл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец выиграл со счетом 6:2, 6:4, 6:3.

Наш спортсмен практически не испытал никаких проблем по ходу игры. Вместе с тем, это уже второй очный матч двух игроков за последнее время. Чуть ранее, на турнире в турецком Стамбуле украинец одержал довольно сложную победу со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

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Таким образом, Марченко впервые в карьере вышел в третий круг турнира серии "Большого шлема". В 1/16 финала он встретится с Ником Кирьосом из Австралии.

Напомним, что ранее в третий круг турнира в женском одиночном турнире вышли Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко. В свою очередь, Екатерина Козлова и Сергей Стаховский свои матчи проиграли, а Александр Долгополов выбыл из борьбы из-за травмы,прервав свой матч первого круга в концовке первого сета.

Как сообщал УНИАН, US Open-2016 проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.