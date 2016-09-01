Под Киевом грузовик сбил спортсменов-велосипедистов: один погибший, трое в реанимации

В Киевской области около города Бровары произошла авария, в результате которой грузовик сбил группу спортсменов-велосипедистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

По его словам, один спортсмен погиб, а еще три человека находятся в реанимации.

"Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации.

Срочно связался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и переговорил с первым заместителем председателя Киевской ОГА Львом Парцхаладзе. Минмолодьспорта совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств этой аварии.

По моему поручению на место трагедии также выехал первый заместитель министра Игорь Гоцул. Я настаиваю на максимально беспристрастном расследовании этого дела и привлечении виновных к ответственности", - написал Жданов.