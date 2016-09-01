Две украинские спортсменки, среди которых 4-кратная чемпионка мира, выпросили у Путина российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум украинским спортсменкам - четырехкратной чемпионке мира по шашкам Дарье Ткаченко и гимнастке Элеоноре Романовой. Об этом сообщает издание "Донецкая Правда".

Ткаченко родилась 21 декабря 1983 года в городе Торез Донецкой области. Среднее образование получила в Снежном, после чего поступила в один из киевских университетов по специальности "биология". С конца 1990-х годов выступала за Украину на международных чемпионатах - является призеркой чемпионатов мира, Европы, а также заслуженным мастером спорта Украины с 2005 года. Также указом президента Украины была награждена орденом княгини Ольги III степени.

В 2015 году спортсменка переехала в Москву, где подала прошение на получение российского гражданства. В 2016 году заняла первое место на чемпионате мира по турецким шашкам в составе сборной России.

Элеонора Романова до 2016 года выступала на чемпионатах за сборную Украины. Она родилась в Краснодоне Луганской области.

По сообщению СМИ, в феврале текущего года родители гимнастки забрали ее из спортивного интерната и вывезли ее в Россию.